Tarım ve hayvansal üreticiler de kredi ertelemesi istiyor

Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim devam ederken üreticiler sektörel kredilerinin 3 ay faizsiz ertelenmesini istedi.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, korona virüs kapsamında tarım ve hayvancılık üreticilerinin üretimine tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, kısmen sıkıntılar yaşandığını, bu kapsamda da tarımsal ve hayvansal üretim kredilerinin 3 ay ertelenmesi talebinde bulunduklarını söyledi.

Başkan Aktürk, “Korona virüsün ekonomimize vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı özellikle Halk Bankasından esnafımızın, sanayicilerimizin kullanmış olduğu kredileri hükümetimiz sağ olsun 3 ay faizsiz olarak erteledi. Ama korona virüs tarımsal üretimi de etkiliyor. İnsanlar hayvanlarını satmakta, kestirmekte sıkıntı yaşıyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına sübvansiyonlu kredilerin ödemelerinde sorunlar oluşmaya başladı. Vatandaş hayvanını satamadığı, kestiremediği için de kredi borçlarını ödeyemiyor. Bakanlığımızdan, hükümetimizden tarımsal ve hayvansal kredilerin de en az 3 ay faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Çünkü insanlarımızın ciddi anlamda bankalara kredi borcu var. Rutin şekilde de ödüyorlar. Sağ olsun hükümetimiz faizsiz veya çok düşük faizli krediler veriyor. Ama şu anda geri dönüşlerde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Çünkü bizde bu krediyi kullanıyoruz. Talebimiz bizim kredilerimizin de en az 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenmesidir” dedi.