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Tarım ve Orman müdürlüğü ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu

Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım arazilerinde denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım arazilerinde denetim çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmalar kapsamında Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Acıpınar Köyünde ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile birlikte Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdi Özdemir ve Ziraat Mühendisi Aynur Tangur tarafından yapılan arazi denetiminde sahada bulunan yeni mahsul sarımsağın çıkışlarında sorun olmadığı gözlemlendi.


Aydın Ögün isimli üreticinin sarımsak ekili tarlasında da incelemelerde bulunan Saklav, “Burada bulunan 120 dekarlık sarımsak alanında organik tarım yönetmeliğine uygun yetiştiricilik yapılmakta olup geçiş-2 kategorisinde bulunmaktadır. Üreticimizin sarımsağı ülkemizde sarımsak ihracatında tek olup yılda ortalama 80 ton verimle iki yıldır yurtdışına gönderiyor. Organik sertifikalı yetiştiricilik ile kazancını yükselten üreticimiz üretime devam etmektedir. Amacımız ilimizde organik tarım üreticilerini artırmak ve sarımsak üretiminde marka bir il olmaktır” dedi.

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