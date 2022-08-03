Tayvan gerilimi dövizden altına dönüşü etkiledi

Küresel ekonomide altın yükselişe geçerken, İç Anadolu'da özellikle döviz hareketliliği yaşanan Aksaray'da Çin ve ABD arasındaki Tayvan gerilimi dövizin altına dönüşünü etkiledi.

İç Anadolu Bölgesinde yoğun gurbetçi ziyareti ile döviz hareketliliğinin yaşandığı Aksaray'da dövizden altına dönüş yapan vatandaşların ilgisi 1 hafta içerisinde azaldı. Geçen hafta FED'in faiz oranları ile euro ve dolar bazında altına yatırım yapan vatandaşlar fırsatları değerlendirirken, döviz bazında yüzde 3 yükselişe geçen altın fiyatları Türk Lirası bazında yüzde 8'lik artış gördü. Altın piyasasındaki değişikliğin en büyük nedenlerinden birisinin de Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Tayvan gerilimi olduğu öne sürüldü. Tayvan geriliminin tırmanmasıyla birlikte altın piyasası son 1 ayın en yüksek seviyesini de görmüş oldu. Geçen hafta dövizlerini kuyumculara getirerek gram ve çeyrek altın olarak değerlendiren vatandaşlar altındaki dalgalanmanın durulmasını bekliyor. Jeopolitik açıdan ön plana gelen altını yatırımcısı ile buluşturan kuyumcular ise piyasadaki dalgalanmanın devam edebileceğini düşünüyor. Öte yandan dolardaki rallinin tersine dönmesi ve küresel ekonomiye ilişkin artan korkular altın fiyatlarını artıran bir başka gelişme oldu. Önceki hafta Temmuz ayı içinde FED'in 100 baz puanlık faiz artışı yapacağı beklentileriyle ons başına bin 680 Dolara kadar gerileyen altın piyasasında FED'in açıklamasının ardından agresif tutumun yavaşlayacağı beklentileri ile düşüş sona ermişti. Gurbetçiler altın piyasasının tekrar düşmesini dört gözle bekler hale geldi.

Tayvan geriliminin dikkate alınması ile yükselişin devam edeceğini söyleyen kuyumcu Mustafa Aslan, “Geçen haftalarda da bahsetmiştik. Altın Dolar ve Euro'ya karşı yükselişe geçmişti. TL bazında da zaten yüzde 8 oranında da yükseliş kaydedildi. Zannediyorum bu jeopolitik sebepler ve FED'in aldığı kararlarla birlikte önümüzdeki günlerde de gözle görünür oranda artacak. Altının her düşüşte alım fırsatının olduğunu yeğliyoruz. Önümüzdeki aylarda da altın yükselişini sürdürecek. Altın döviz oranında yaklaşık yüzde 3 oranında artış kaydetti. TL bazında da yaklaşık yüzde 8 oranında kaydetti. Bu yükselişin önümüzdeki yıllarda da özellikle Tayvan konusunu dikkate alırsak yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz” dedi.

Almanya'dan gelerek memleketi Aksaray'da altın yatırımı yapan Muammer Aslan ise, “Almanya'da gurbetçiyim. Daha önceki haftalarda gurbetçilerin altına yönelik bir yatırımları vardı. Geçen haftaki Tayvan ve Çin geriliminden sonra altının yüzde 3 gibi çıkmasından dolayı bir sıkıntı oldu. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda bu tekrar düşer. Gurbetçilerin de altına yönelik yatırımları devam eder” diye konuştu.