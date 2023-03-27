Telefon dolandırıcısı JASAT tarafından yakalandı

Aksaray'da 2 vatandaşı telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülağaç ilçesinde yaşayan 2 kişi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 1 şahsın kendilerini arayarak polis ve savcı olarak tanıttıklarını ve hesaplarına para göndermelerini istedikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, dolandırıcıların aradığı telefon numarasından yola çıkarak geniş çaplı araştırma ve takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcının kimlik ve adresini tespit eden JASAT dedektifler M.N.D. isimli şüpheliyi yakalamak için Ortaköy ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüpheli Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.