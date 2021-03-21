“Telefonsuz dersteyim” projesiyle eğitim verimliliği artıyor

Aksaray'da eğitim verimliliğini artırmak amacıyla başlatılan “Telefonsuz dersteyim” projesi ile öğrenciler ve öğretmenler telefonlarını sınıflarda yapılan dolaplara bırakıp ders işliyor.

Aksaray'ın eğitim kökenli Valisi Hamza Aydoğdu öğrencilerin daha verimli bir eğitim almaları kapsamında yeni bir projeye imza attı. Ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelen, uygulanacak projeler hakkında bilgiler veren Vali Aydoğdu, geliştirdiği “Telefonsuz dersteyim” projesini öğrencilere anlattı. Ders esnasında telefona gelecek bir bildirimle öğretmen ve öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve ders verimliliğini düşürdüğü gözetilerek geliştirilen projeye öğrenciler ve öğretmenlerin de destek vermesi sonucu kentte belirlenen 4 pilot okul ile proje hayata geçirildi. Yaklaşık 2 haftadır devam eden proje hem öğretmenleri hem de öğrencileri mutlu etti. Uygulamadan memnun olan öğrenci ve öğretmenler tam anlamıyla derse odaklandıklarını belirterek, telefonsuz dersin gerçekten daha verimli ve akışlı olduğunu kaydetti.

"Uyumadan önce telefon kontrolünde Avrupa'da birinciyiz"

Dünya genelinde telefonla ilgilenme ve zaman geçirme istatistiklerine değinen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye'de uyumadan önce telefonu kontrol eden insan sayısının yüzde 85 olduğunu belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu söyledi. Gençlerin günlük 5 saatini akıllı telefonlarla geçirdiğine dikkat çeken Vali Aydoğdu, “Bu akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte insanlarımızın bilgiye ulaşma hızı arttı. Ve artık televizyonlar ile masa üstü bilgisayarların yerini akıllı telefonlar aldı. 53 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmada, bizim ülkemizdeki insanlarımız günde 78 kez telefonuna bakıyor. 13 dakikada bir bakıyor, Avrupa ortalaması ise 48. Gece yatarken telefonunu kontrol eden ülkelerden birisi de Türkiye. Bizim insanlarımız yüzde 85'i uyumadan önce telefonunu kontrol ediyor. Bu anlamda da Avrupa'da birinciyiz. Gençler ve ergenlerimiz günlük 5 saatini akıllı telefonla geçiriyor. Telefonda televizyon, yani canlı televizyon izleme oranımız ise yüzde 34. Akıllı telefonlarda gençlerin televizyon izleme oranı yüzde 85'lerde. Bu şunu gösteriyor; internetin olduğu dünyada gençler, mesela instagram ve twitter'ın en çok kullanıldığı ülkelerden birisi de Türkiye” dedi.

“78 kez telefona baktığını düşünürsek derslerin verimli olmadığını görüyoruz”

Geliştirilen “Telefonsuz dersteyim” projesinin 4 pilot okulda uygulandığını ifade eden Vali Aydoğdu, “Şimdi elbette ki biz teknolojik gelişmeleri yakından takip edeceğiz, telefonları mutlaka kullanacağız. Ama telefonlar aynı zamanda insanların dikkatini dağıtan, asosyal olmasını sağlayan unsurlar haline de gelebiliyor, eğer dikkat etmezsek ve kontrollü kullanmazsak. Bu sebeplerden dolayı gençlerimiz okullara telefonlarını getiriyor. Ve 78 kez telefona baktığını düşünürsek ders esnasında derslerin verimli olmadığını görüyoruz. Onun için telefonsuz ders modelini Aksaray'da uygulamaya başladık. 4 okulumuzda bunu pilot olarak uyguluyoruz. Öğrencilerimiz derse girerken sınıfta şık bir dolap yaptık. Öğrencilerimiz telefonunu kapatıp dolaba bırakıyor. Ders bitiminde tekrar telefonlarını alıyorlar. Bu anlamda yapılan çalışma hem öğrencilerimizin dikkatini toplamasını sağlıyor, hem de derslerin daha verimli geçmesine vesile oluyor. İnşallah Aksaray'da bütün okullarımıza telefonsuz ders modelini geliştirerek bütün okullarımıza yayacağız. Böylece öğrencilerimizin daha sağlıklı, daha verimli ve daha uyarıcılardan kendilerini soyutlayarak derslere motive olmalarını sağlayacak” diye konuştu.

“Gençlerimizi telefonlardan ayırarak büyük bir iyilik yapmış olduk”

Projeyi geliştirme aşamasında öğrencilerle görüşüldüğünü, öğretmenlerle de istişareler yapıldığını kaydeden Vali Hamza Aydoğdu, istişarelerde öğrenci ve öğretmenlerin de son derece ciddi bir destek verdiğini belirterek, “Öğrencilerimizden gelen tepkiler çok olumlu, çok güzel. Çünkü belli bir süre artık telefonlar onların hayatının bir parçası olduğu için gayriihtiyari istemsiz bir şekilde elleri telefonlarına gidiyor ve telefonlarıyla mutlaka bir göz teması oluyor. Aslında gençlerimizi telefonlardan ayırarak onlara çok büyük bir iyilik yapmış olduk. Onlar da bunu çok mutlulukla ve sevinçle karşıladılar. Zaten görüşlerine müracaat ettiğimiz zaman hem öğretmenlerimizin, hem öğrencilerimizin bu konuda bize çok destek olduklarını gördük” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimiz, okul idaremiz çok memnun”

Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise öğrenciler ve öğretmenlerin projeden son derece memnun olduklarını belirterek, “Telefon, günümüzde kullandığımız en önemli cihazlardan bir tanesi. Herkesin de kullandığı, gerçekten çokta ihtiyaç olan bir cihaz. Ancak bu telefonu doğru, zamanında, uygun ortamlarda kullanmak önemli. Tabi ki öğrencilerimiz buradan derslerini yapıyorlar, bilgilerini takip edip bilgiye ulaşıyorlar. Ancak derslerde zaman zaman gelecek bir mesajla öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin dikkati dağılabiliyor. Bu vesile ile biz böyle bir proje başlattık. Öğrencilerimiz telefonlarını derse girdiklerinde dolaba bırakıyorlar ve ders sonuna kadar telefonlarımız burada kalıyor. Şu anda bu uygulamadan tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul idaremiz çok memnun. Pilot olarak 4 okulumuzda bu projeyi uyguladık. Başarılı bir şekilde yürüyor. Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'ya bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve öğrenciler projeyi benimsedi

Fizik öğretmeni Melih Canatan, proje ile eğitim verimliliği açısından artış sağlandığını söyledi. 12. sınıf öğrencisi Mesut Mücahit Kalip ise, “Okula geldiğimizde telefonlarımızı bırakıyoruz dolabımıza, derslerimize daha çok odaklanabiliyoruz, arkadaşlarımızla daha çok sosyalleşiyoruz. Konuşuyoruz, dertleşebiliyoruz. Ama telefon olduğunda bunları yapamıyorduk. Bu yüzden çok güzel bir proje” dedi.

12. sınıf öğrencisi Damla Ertan ise, “Önceden telefonumuza gelen herhangi bir iletide ilgi odağımız tamamen dağılıyordu. Ama şimdi telefonlarımız dolapta olduğundan dolayı bütün odağımız derslerde oluyor ve tam verim almamızı sağlıyor” diye konuştu. 12. sınıf öğrencisi Ahmet Baş ise, “Telefonsuz dersteyiz projesi sayesinde derslere odağımız arttığı için verimimiz artıyor. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz, böylece daha sosyal bir yaşantımız oluyor” diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Fatma Ünlü ise, “Telefonsuz dersteyim projesi kapsamında gerçekleştirilen derslerimiz daha verimli, daha etkili ve hocamıza olan ilgimiz daha fazla” dedi.