Temizlik görevlisi mezarlıkta traktörle sulama kanalına düştü

Aksaray'da mezarlıkta yapılan temizlikte kullandığı traktörle birlikte boş sulama kanalına düşen belediye görevlisi AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bahçeli Mahallesinde bulunan Ervah Mezarlığı içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mezarlıkta temizlik işlerinde görevli Ayhan Ülger (48), traktörün römorkuna yüklediği atıklarla mezarlıktan çıkmak istedi. Traktöre binerek mezarlık içerisinden geçen sulama kanalından geçmek isteyen traktör sürücüsü kontrolden çıkan traktörle birlikte boş sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerin gelen kurtarma ekipleri yaralı şahsı kanal içindeki traktörden çıkartarak olay yerinde hazır bekleyen ambulansa taşıdı. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.