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Temizlik için sıvanan kollar bu kez kan bağışı için sıvandı

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokakları gezerek çevre temizliği yapan Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri örnek bir davranışta bulundu.

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokakları gezerek çevre temizliği yapan Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri örnek bir davranışta bulundu. Temizlik için sıvanan kollar bu kez kan bağışında bulunmak için sıvandı.


Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda çevre temizliği görevlerini yerine getiren Aksaray Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik yaptıkları bölgede gördükleri Kızılay çadırına giderek örnek bir davranışa imza attı. Kızılay çadırında kan bağışıyla ilgili bilgiler alan temizlik görevlileri ardından kan bağış formunu doldurarak temizlik için sıvanan kollar bu kez kan bağışı için sıvandı. Kan bağışında bulunan temizlik görevlilerinden Burhan Güngör (41), “Ülkemizin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ekip arkadaşlarımızla birlikte kan bağışı yaptık. Çok mutluyuz, Kızılay'a teşekkür ederiz” dedi.

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