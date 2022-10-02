TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 0 - Bergama Belediyespor: 0

Lig 3.Grupta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor ligin 5. haftasında konuk ettiği İzmir ekibi Bergama Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Aksaray Dağılgan

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Fatih Pazı, Melih Tan

68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi, Erdi Bakırcı, İlker Avşar, Mustafa Kayabaşı, Ali Say (Yusuf Can Abay dk.54), Hasan Gündoğdu (Oğuzhan Köseoğlu dk.82), Birkan Yılmaz, Sefa Aksoy (Alpay Aldemir dk.74), Aykut Sarıdoğan, Nurullah Serbest (Emre Alan dk.46), Vehbi Furkan Yıldırım,

Bergama Belediyespor: Amir Güren, Mehmet Soyarslan (Bekir Sönmez dk.46), Efe Taylan Altunkara, İbrahim Şirin, Ahmet Aslan, Emre Özer (Ahmet Karaman dk.74), Murat Türkkan, Volkan Geyik (Mert Arabacı dk.46), Yunus Teke, Semih Emir Erdoğan, İsmail Kulet

Kırmızı kart: Mustafa Kayabaşı dk.17 (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı kartlar: Nurullah Serbest dk.13, Hasan Gündoğdu dk.60, Emre Alan dk.66 (68 Aksaray Belediyespor), Semih Emir Erdoğan dk.18, Mert Arabacı dk. 90+5 (Bergama Belediyespor)