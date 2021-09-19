İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - Altındağspor: 0

TFF 3.

Lig'in 3. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Ankara ekibi Altındağspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakaya ikinci yarıda etkili başlayan ev sahibi ekip dakika 47'de Alican Tez'in serbest vuruşla attığı golle maçı 1-0 kazandı.



Stat: Aksaray Dağılgan Stadyumu


Hakemler: Doğu Yılmaz, Hakan Eygü, Erhan Gündoğdu


68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Alperen Kuyubaşı, Gürcan Gözüm, Çağlar Özel (Ahmet Tuna Akıl dk. 46), Alican Tez, Ayberk Altan (Nurullah Serbest dk. 84 ?), Burak Çolak (Hasan Gündoğdu dk. 75), Serkan Yıldız, Mervan Yusuf Yiğit (Hikmet Enes Etlik dk. 75), Necmi Çoban (Muhammet Selim Okur dk. 90+5 ?), Fatih Çolak


Teknik Direktör: Mustafa Ceviz


Altındağspor: Gökhan Köstereli, Gürkan Alver, Efe Can Çölbekler (Tunahan Akpınar dk. 76), Alperen Doğan, Bayram Can Alyurt (Hakan Bozkurt dk. 76), Mehmet Erkut Şentürk, Fatih Karslı (Gürol Demirezen dk. 80), Fevzi Can Bozkuş (Yaşar Kaan Yılmaz dk. 62), Hüseyin Erol, Kaan Uykur, Muzaffer Doğan


Teknik Direktör: Evren Şenel


Gol: Alican Tez (dk. 47) (68 Aksaray Belediyespor)


Sarı Kartlar: Alican Tez, Ahmet Tuna Akıl, Alperen Kuyubaşı, Nurullah Serbest, Hikmet Enes Etlik (68 Aksaray Belediyespor), Gürkan Alver (Altındağspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.