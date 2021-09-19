TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - Altındağspor: 0

TFF 3.
Lig'in 3. haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Ankara ekibi Altındağspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakaya ikinci yarıda etkili başlayan ev sahibi ekip dakika 47'de Alican Tez'in serbest vuruşla attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Stat: Aksaray Dağılgan Stadyumu
Hakemler: Doğu Yılmaz, Hakan Eygü, Erhan Gündoğdu
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Alperen Kuyubaşı, Gürcan Gözüm, Çağlar Özel (Ahmet Tuna Akıl dk. 46), Alican Tez, Ayberk Altan (Nurullah Serbest dk. 84 ?), Burak Çolak (Hasan Gündoğdu dk. 75), Serkan Yıldız, Mervan Yusuf Yiğit (Hikmet Enes Etlik dk. 75), Necmi Çoban (Muhammet Selim Okur dk. 90+5 ?), Fatih Çolak
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
Altındağspor: Gökhan Köstereli, Gürkan Alver, Efe Can Çölbekler (Tunahan Akpınar dk. 76), Alperen Doğan, Bayram Can Alyurt (Hakan Bozkurt dk. 76), Mehmet Erkut Şentürk, Fatih Karslı (Gürol Demirezen dk. 80), Fevzi Can Bozkuş (Yaşar Kaan Yılmaz dk. 62), Hüseyin Erol, Kaan Uykur, Muzaffer Doğan
Teknik Direktör: Evren Şenel
Gol: Alican Tez (dk. 47) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Alican Tez, Ahmet Tuna Akıl, Alperen Kuyubaşı, Nurullah Serbest, Hikmet Enes Etlik (68 Aksaray Belediyespor), Gürkan Alver (Altındağspor)