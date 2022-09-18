TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - Beyoğlu Yeni Çarşı SK: 3

Lig 3. Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, ligin 3. haftasında evinde konuk ettiği İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı SK'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Stat: Aksaray Dağılgan Stadı

Hakemler: Mehmet Güngör, Abdullah Melih Karaduman, Mehmet Ali Vardar,

68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi, Erdi Bakırcı, Alpay Aldemir (Oğuzhan Köseoğlu dk. 67), Serhat Yeşilördek (Mustafa Kayabaşı dk. 58), İlker Avşar, Ali Say (Ali Mert Işık dk. 89 ?), Yusuf Can Abay (Enes Tok dk. 67), Birkan Yılmaz, Necmi Çoban, Aykut Sarıdoğan, Vehbi Furkan Yıldırım (Utku Burak Kunduzcu dk. 89 ?),

Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

Beyoğlu Yeni Çarşı SK: Burak Kapan, Şemsettin Ender Kılıç, Tolunay Yurtseven, Bilal Budak, Mert Ilıman, Batuhan Ekinci, Said Can Açıkalın (Berk Ali Nizam dk. 69), Mutlu Güler, İbrahim Serdar Aydın (Mert Çakar dk. 87 ?), Gökcan Gelmen, Murat Can Bölükbaşı (Celil Çelikel dk.77)

Teknik Direktör: Hakan Çobanoğlu

Goller: İlker Avşar (dk.25), (68 Aksaray Belediyespor), Bilal Budak (dk.50), Celil Çelikel (dk. 83 ve dk. 90+1), (Beyoğlu Yeni Çarşı SK)

Sarı kartlar: Vehbi Furkan Yıldırım, Aykut Sarıdoğan (68 Aksaray Belediyespor), Gökcan Gelmen, Batuhan Ekinci (Beyoğlu Yeni Çarşı SK)