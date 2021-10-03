TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 - Çarşambaspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup 5. hafta karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Samsun ekibi Çarşambaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aksaray Dağılgan
Hakemler: Abdurrahman Haymana, Ulaş Çelik, Şükrü Çavcı
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol, Muhammet Selim Okur, Alperen Kuyubaşı, Gürcan Gözüm (Semih İntepe dk. 88 ?), Çağlar Özel, Alican Tez, Hikmet Enes Etlik (Mervan Yusuf Yiğit dk. 46), Hasan Gündoğdu (Oğuzhan Köseoğlu dk. 90+5 ?), Burak Çolak, Necmi Çoban, Fatih Çolak
Çarşambaspor: Kadir Kahvecioğlu, Oğuzhan Yıldırım, Mete Han Genç, Fırat Aras, Muhammed Öztürk, Ozan Şamiloğlu (Muhammet Mustafa Doğan dk. 81 ?), Mustafa Pınar, Safa Yıldırım, Hasan Küçük, Emre Fırtına, Aykut Topal
Gol: Burak Çolak (dk. 62) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mervan Yusuf Yiğit (68 Aksaray Belediyespor), Oğuzhan Yıldırım, Mete Han Genç, Aykut Topal (Çarşambaspor), Gürcan Gözüm