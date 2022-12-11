TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 2 - Erbaa Spor Kulübü: 1

Lig 3. Grupta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor ligin 16. haftasında sahasında karşılaştığı Erbaa Spor Kulübü'nü her iki yarıda da attığı gollerle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Dağılgan

Hakemler: Gökhan Alkayalar, Hakan Yoldaş, Tahir Yalçın

68 Aksaray Belediyespor: Utku Burak Kunduzcu, Erdi Bakırcı, İlker Avşar, Mustafa Kayabaşı (Enes Tok dk. 83 ?), Ali Say, Hasan Gündoğdu (Alpay Aldemir dk. 75), Tunahan Dikişçi, Ali Mert Işık, Sefa Aksoy (Birkan Yılmaz dk. 89 ?), Aykut Sarıdoğan (Serhat Yeşilördek dk. 76), Nurullah Serbest

Erbaa Spor Kulübü: Ebubekir Elihoş, Furkan Boz, Tolga Mert Aslan (Furkan Küçükkara dk. 64), Emirhan Çavuş (Necdet Burak Okan dk. 76), Erdin Üzer, Emre Usta (Mustafa Yağcı dk. 64), Batuhan Özdemir (Cem Karaca dk. 36), Muhammet Şahin, Serkan Gürses, Eray Ergin, Yiğit Kotan

Goller: Hasan Gündoğdu (dk.42), Ali Mert Işık (dk.58) (68 Aksaray Belediyespor), Eray Ergin (dk. 81) (Erbaa Spor Kulübü)

Sarı Kartlar: Emre Usta, Furkan Boz, Muhammet Şahin (Erbaa Spor Kulübü)