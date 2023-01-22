TFF 3.Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 5 - Sapanca Gençlikspor: 1

Lig 3. Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, ligin 19.haftasında evinde konuk ettiği Sakarya ekibi, Sapanca Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.

Stat: Aksaray Dağılgan

Hakemler: Egemen Artun, Hüseyin Sepetçioğlu, Umut Ertemel

68 Aksaray Belediyespor: Tunahan Dikişçi, Erdi Bakırcı, Ali Işık, Batuhan Yılmaz, Mustafa Kayabaşı (Yusuf Abay dk. 65), Hasan Gündoğdu, Sefa Aksoy (Serhat Yeşilördek dk. 70), Necmi Çoban (Dk. 9 Emre Alan), Aykut Sarıdoğan, İlker Avşar, Tahsin Hacımustafaoğlu (Alpay Aldemir dk. 65)

Sapanca Gençlikspor: Süleyman Özer, Mehmet Uslu, Semih Ceylan (Muhammed Ergin dk. 13), Vedat Saygı (Fadıl Kocaoğlu dk. 13), Berat Çetinkaya (Hüseyin Atasoy dk. 13), Umut Pusat, Ömer Nergiz, Murat Erdemir, Abdurrahman Kuyucu (Bozan Uymaz dk. 64), Talha Bulut (Egemen Pehlivan dk. 60), Yaser Hacımustafaoğlu,

Sarı Kartlar: Umut Pusat, Mehmet Uslu (Sapanca Gençlikspor), Batuhan Yılmaz (68 Aksaray Belediyespor)

Goller: Aykut Sarıdoğan (dk. 1 ve dk. 61), Ali Işık (dk. 4), Tahsin Hacımustafaoğlu (dk. 8), Hasan Gündoğdu (dk. 55) (68 Aksaray Belediyespor) Yaser Hacımustafaoğlu (dk. 36) (Sapanca Gençlikspor)