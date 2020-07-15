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Ticari taksinin çarptığı genç hastanede hayatını kaybetti

Aksaray’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 27. kilometresi Taşpınar beldesi Saraykent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep G. (69) idaresindeki 51 T 0146 plakalı Fiat marka ticari taksi sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Onakbaş'a (20) çarptı. Kaza sonucu talihsiz genç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fevzi Onakbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Recep G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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