Tıp Fakültesindeki akademisyen sayış yıl sonunda 80'i bulacak

Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın sağlık alanında daha da gelişmesi adına, ortaya çıkan her çalışmaya katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ'la birlikte Tıp Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tıp Fakültesinin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyledi. Yeni alımlarla birlikte öğretim üyesi sayısının 50'yi aştığını, yıl sonuna kadar bu sayısının 80'i bulmasını öngördüklerini kaydeden Rektör Şahin, “En başta da söylediğimiz gibi, Tıp Fakültesi, kısa zamanda tüm çalışmaların tamamlanabileceği bir süreç değil, uzun ince bir yol. Derli toplu, sorunlarını çözmüş bir Tıp Fakültesi için zamana ihtiyacımız var. Fakültemizde öğretim üyesi sayımız 50'yi geçti. Devam eden ve yıl sonuna doğru yapmayı planladığımız yeni ilan sürecinin ardından, bu sayının 80'i bulmasını bekliyoruz. Bu yılla birlikte, yaklaşık 2,5 yıl gibi bir süre içinde 80 öğretim üyesine sahip olmak oldukça iyi sayılabilecek bir oran” dedi.

Yeni hastanenin kısa süre önce aktif hale geldiğini ve İl Sağlık Müdürünün de yakın bir tarihte göreve başladığını anımsatan Prof. Şahin, “Müdürümüze başarılar diliyoruz. Biz, geniş ve büyüyen bir aileyiz. Umut ediyoruz ki; bugüne kadarki yapıcı işbirlikleri bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.