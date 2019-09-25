İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tıp Fakültesindeki akademisyen sayış yıl sonunda 80'i bulacak

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın sağlık alanında daha da gelişmesi adına, ortaya çıkan her çalışmaya katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.


Aksaray İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ'la birlikte Tıp Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelen ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Tıp Fakültesinin her geçen gün biraz daha büyüdüğünü söyledi. Yeni alımlarla birlikte öğretim üyesi sayısının 50'yi aştığını, yıl sonuna kadar bu sayısının 80'i bulmasını öngördüklerini kaydeden Rektör Şahin, “En başta da söylediğimiz gibi, Tıp Fakültesi, kısa zamanda tüm çalışmaların tamamlanabileceği bir süreç değil, uzun ince bir yol. Derli toplu, sorunlarını çözmüş bir Tıp Fakültesi için zamana ihtiyacımız var. Fakültemizde öğretim üyesi sayımız 50'yi geçti. Devam eden ve yıl sonuna doğru yapmayı planladığımız yeni ilan sürecinin ardından, bu sayının 80'i bulmasını bekliyoruz. Bu yılla birlikte, yaklaşık 2,5 yıl gibi bir süre içinde 80 öğretim üyesine sahip olmak oldukça iyi sayılabilecek bir oran” dedi.


Yeni hastanenin kısa süre önce aktif hale geldiğini ve İl Sağlık Müdürünün de yakın bir tarihte göreve başladığını anımsatan Prof. Şahin, “Müdürümüze başarılar diliyoruz. Biz, geniş ve büyüyen bir aileyiz. Umut ediyoruz ki; bugüne kadarki yapıcı işbirlikleri bundan sonra da devam edecek” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.