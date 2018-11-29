Tırın kupası sulama kanalına düştü

Aksaray'da virajı alamayınca yan yatan tırın kupası, dorseden ayrılarak uçurumdan sulama kanalına düştü. Kazada tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Aksaray Ihlara Yolu Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Uğur M. (37) idaresindeki 68 HY 344 plakalı dorsesinde taş yüklü tır, şehir merkezine 5 kilometre kala virajı alamayarak yan yattı. Bu sırada yerinden ayrılan tırın kupası yoldan çıkarak uçurumdan kayıp yaklaşık 30 metrelik mesafeden sulama kanalına düştü.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, 112 acil yardım ekipleri de kanala düşen kupadaki sürücüyü çıkartarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.