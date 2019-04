TOBB Kadın girişimcileri Aksaray'da

Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Aksaray Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Berrin Özan ve üyeleri, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'ü ziyaret etti.

Ziyarete TOBB Aksaray Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Berrin Özan, İcra Komitesi Üyeleri Demet Peker Öztürk, Birgül Gençosmanoğlu, Aybuke Belpınar, Melek Dayanıklı, Tuğba Bozkurt, Zeliha Seçkin, Ebru Ayşe Arcan ve Dilek Gök katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkök, geçtiğimiz ay içerisinde oluşturulan TOBB Aksaray Kadın Girişimciler İcra Kurulunun hayırlı uğurlu olmasını diledi. Özkök “TOBB Aksaray Kadın Girişimciler İcra Kurulumuz borsamızı ziyaret ettiler. Kendilerini öncelikle sorumluluklarının bilinci ile Aksaray da almış oldukları görevlerden dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İçlerinde akademisyenlerimiz, iş hayatında çalışan arkadaşlarımız, şehir plancılarımız, mimarı, mühendisi ve her sektörden oluşan kadın girişimciler kurulunun, Aksarayımız için çok önemli projeler çıkaracaklarına inanıyorum. Oda ve Borsa olarak bizde kadın girişimcilerimize hazırladıkları ve çalışmakta oldukları her projede desteklerimizi sunacağız. Ben şehirle bütünleşerek, şehirde istişare kültürünü de oluşturduklarını görüyorum. Bu nedenle çok güzel projeler çıkaracaklarını düşünüyorum. Şimdiden kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Oda ve borsa olarak her zaman yanlarındayız. Ben Aksaray Ticaret borsası adına söz veriyorum, saygılar sunuyorum” dedi.