Torpidoda gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik dedektörü "Yalman" buldu

Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda narkotik dedektör köpeği "Yalman" bir aracın torpidosuna gizlenmiş uyuşturucuyu buldu.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İstihbari bilginin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri 2 şüpheliyi 3 gün boyunca takibe aldı. Yapılan takipte yeterli delil ve ipuçlarının ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 2 iş yeri ve 2 araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Arama çalışmalarına katılan hassas burunlu narkotik dedektörü 'Yalman' isimli köpek ise ekiplerle yaptığı aramada torpidodaki uyuşturucuları kokusundan tespit ederek patisiyle tepki gösterdi. Köpeğin tepkisi üzerine torpidoyu açan ekipler, 820 gram sentetik cannabinoid bonzai, 12 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 520 gram bonzai üretiminde kullanılan aseton, 1 adet kama bıçağı, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. İş yerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeğe el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.