Trafik jandarması hem denetledi hem bilgilendirdi

Aksaray'da yaşanan kazaların en aza indirgenmesi amacıyla trafik denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri uygulamalarda hem denetim yapıyor hem de kurallar ve hız konusunda sürücüleri bilgilendiriyor.

Yaşanan kazaların en aza indirgenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri ilçe, belde ve köy yollarında denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Yaşanan birçok kazanın aşırı hızdan meydana geldiğini anlatan trafik jandarması ekipleri, uygulama çerçevesinde durdurdukları araç sürücülerini hem denetliyor hem de aşırı hız, güvenli sürüş kuralları, trafik güvenliği ve emniyet kemerinin önemi konularında bilgilendirme yapıyor. Sürücülere ve yolculara bilgilendirmenin yanında broşürler de dağıtan jandarma ekipleri şehir genelinde denetim ve uygulamalarına gece gündüz devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan araştırmalar neticesinde, son dönemlerde meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hızdan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından hızdan kaynaklı kazaların en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın seyahatlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla eğitim, farkındalık ve denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilmektedir. Bu çerçevede trafik Jandarması tarafından sürücülere ve vatandaşlarımıza yönelik hız, güvenli sürüş kuralları, trafik güvenliği ve emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme faaliyetleri icra edilmiştir. İcra edilen bilgilendirme faaliyetinde sürücülere ve vatandaşlarımıza meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına en çok “aşırı hızın” neden olduğu anlatıldı. Sürücülerin kullanmış olduğu aracın hızını ayarlarken hem yasal hız sınırına hem de aracın içinde bulunduğu ortamın özelliğine göre (yük ve teknik özelliğine, yol, hava ve trafik durumuna, dönemeçli yollarda ilerlerken, tepe üstlerine, kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken) hızlarını ayarlamaları gerektiği, güvenli sürüş kuralları ve trafikte emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca trafik jandarması tarafından hız ve emniyet kemeri denetimleri icra edilerek, sürücülerin ve yolcuların bu hususlara karşı hassasiyet göstermeleri konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.