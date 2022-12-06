Trafik jandarması motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı

Aksaray'da trafik jandarması ekipleri motosiklet kazalarının en aza indirilebilmesi için motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı.

Aksaray'da yaşanan trafik kazalarının önlenebilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için birçok çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, motosikletlerin karıştığı kazalara yönelikte bir çalıma yaptı. Özellikle gece trafikte görünmeyen ve birçok kazanın da bu nedenle yaşanması sebebiyle motosiklet sürücülerinin görünürlüğünü sağlamak amacıyla yola çıkan trafik jandarması ekipleri yaptıkları uygulamalarda motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı. Trafikteki görünürlükleri artırılan motosiklet sürücüleri ayrıca güvenli trafik konularında, kask ve hız gibi konularda da bilgilendirildi.

Motosiklet sürücüleri trafik jandarmasına teşekkür ederken yapılan yazılı açıklamada, “Kazalarının en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve denetim faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.