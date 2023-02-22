Trafik jandarması okul servislerini denetliyor

Aksaray'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin açılmasıyla birlikte trafik jandarması da öğrencilerin yol güvenliği için okul servisleri üzerinde denetimlerine başladı.

Aksaray'da okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere yönelik faaliyetlerine başlayan jandarma ekipleri eğitim, denetim ve huzur çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede öğrencilerin okula güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak amacıyla servis minibüslerine yönelik denetimlerine başlayan İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri; ilçe, belde ve köylerde bulunan okul bölgelerinde denetimler yapıyor. Yeterlilik belgesinden araçta bulunması gereken teçhizata kadar en ufak unsurları dahi denetleyen trafik jandarması hiçbir olumsuzluğa geçit vermiyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim döneminde yanında olmak, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla trafik güvenliği eğitimi ve trafik denetimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.