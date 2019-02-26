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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Aksaray’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Yüksel I. (65) idaresindeki 68 FC 860 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Süleyman A. (41) idaresindeki 68 AAE 108 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken otomobilde bulunan sürücü ve Yeter I. (67) ile Nermin I. (35) yaralandı. Kaza sonrası sürücü Yüksel I. ise otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kurtarma ekipleri, sıkışan sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yüksel I.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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