Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4 yaralı

Aksaray'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Antalya'ya yerli ve yabancı turist taşıyan İsmail B. (43) idaresindeki 07 AHS 668 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün yoğun kar yağışı ve yolun buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. 31 yolcunun bulunduğu otobüste bulunan Assemgol Sagnayeva (36), Asset Bratayeva (40), Adel Bratayeva (10) ve Büşra Başar Keskin (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüste mahsur kalan diğer yolcular AFAD ve jandarma ekiplerince bir tesise taşındı.