“Türkiye Yüzyılına Nefes” için 500 fidan toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü kutlamaları çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da “Türkiye Yüzyılına Nefes” etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Türkiye genelinde her yıl, “Geleceğe nefes” adıyla kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Aksaray'da da eş zamanlı olarak, “Türkiye yüzyılına nefes” adıyla gerçekleştirildi. Ağaçlandırma çalışmasında kurum ve kuruluşların personelleri ve öğrenciler Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Ağaçlandırma Sahasında bir araya geldi. Türkiye yüzyılına nefes kampanyası çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından dağıtılan 500 fidan öğrenciler, öğretmenler, jandarma, polis ve kurum müdürleri tarafından toprakla buluşturuldu. Dikilen fidanların can suları verildikten sonra fidanlarla hatıra fotoğrafları çekildi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan Türkiye Yüzyılına Nefes Ormanı için bir hafta boyunca ücretsiz fidan dağıtım kampanyası başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü Türkiye yüzyılına nefes kampanyası çerçevesinde il genelinde fidan dağıtımlarının gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, Aksaray'da 8 ilçe merkezinde 6 adet lokasyonda 10 hektarlık alanda toplamda 10 bin fidan dikimi yapılacağı kaydedildi.

Öğrencileri ile birlikte fidan dikimine katılmaktan memnun olduğunu belirterek, öğrenciler için değerli bir çalışma olduğunu ifade eden öğretmen Ayşen Doğan (38), “Bugün öğrencilerimle güzel bir organizasyona katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fidan dikme etkinliği ile çevremizi güzelleştirmek, öğrencilerimize ağaç ve doğa sevgisini aşılamak için buradayız. Öğrencilerimde çok mutlu oldu, heyecanlılar. İnşallah geleceğe bir nefes olacağız. Bu mutluluğun içinde yer almaktan da ayrıca sevinç duyuyoruz. Türkiye yüzyılı hakkında daha çok orman, daha çok yeşil alan, daha çok çevreyi zenginleştirmek, dinlenme alanlarını artırmak, doğaya daha az hatta hiç zarar vermemek yani bunlar sürekli öğrencilerimize öğrettiğimiz kazanımlar, hedefler” dedi.

Öğretmenleri eşliğinde Türkiye Yüzyılına Nefes Ormanını ağaçlandırmaya gelen lise öğrencisi Emirhan Gür (16), “Arkadaşlarımla beraber buraya ağaç dikmeye geldik. Yüzyılı yeşillendirmeye geldik. Nefes olmaya geldik. Hep beraber mutluyuz. Böyle bir etkinlik yaptığımız içinde çok keyif aldık” diye konuştu.

Fidan dikimine katılan Ertuğrul Tekcan (46) ise “Bu projeden bizde çok memnun olduk. Bizlerde Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası olarak üyelerimizle birlikte ilimiz ağaçlandırmasına ve ülkemizin bu ağaçlandırma yüzyılına katkı sağlamak amacıyla geldik. Ağaçlandırma çalışmasına katkıda bulunduk. Çok memnun olduk, çok faydalı olduğunu gördük. Gerçekten çok güzel bir his ağacın sayılamayacak kadar faydası var ve bununda özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımıza, nesillerimize yetiştirilmesi, yerleştirilmesi bilinçlendirilmesi çok faydalı olduğunu görüyoruz” dedi.