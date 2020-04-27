Türkiye'de 53 milyon hayvan üreticisine 1 milyar 100 milyon destek ödemesi

53 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip Türkiye'de hayvan üreticilerine çeşitli alanlarda toplam 1 milyar 100 milyon lira destek ödemesi yapılıyor.

Tarım ve hayvancılık alanında her geçen yıl büyük bir ivmeyle gelişerek büyüyen Türkiye'de sektörel çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, devlet tarafından yapılan desteklemeler gelişerek büyümenin en önemli unsuru olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de yıllık olarak hayvan üreticilerine hayvan başına yapılan desteklemenin yanı sıra ıslah projesi ve çoban projesi kapsamında yaklaşık 1 milyar 100 milyon civarında destekleme ödemesi yapılıyor. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da ise küçükbaş hayvan üreticilerine yıllık 15 milyon lira destek ödemesi yapılıyor.

"Aksaray'da yaklaşık 400 bin tane anaç hayvanımız var"

Türkiye'de 53 milyon küçükbaş hayvan varlığının bulunduğuna dikkat çeken Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, “Şu anda Aksaray'da yaklaşık 400 bin tane anaç hayvanımız var. Buna 10 milyon civarında bir destekleme alıyoruz yıllık. Halk elinde ıslah projelerimizden de yaklaşık 2-2,5 milyon lira, çoban desteğinden de 2 milyon olmak üzere sadece Aksaray'ımızda küçükbaş hayvancılık için yaklaşık 15 milyon lira yıllık destekleme ödemesi yapılıyor. Tabii Türkiye genelinde de 53 milyon hayvana 1 milyar 100 milyon civarında bir destekleme ödemesi yapılıyor” dedi.