TUS'un ardından ASÜ Tıp'a üç asistan alımı yapıldı

Dr. Yusuf Şahin, 2021 yılı birinci dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ardından ASÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına iki, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına bir olmak üzere, toplam üç asistan alımı yapıldığını söyledi.

ASÜ Tıp Fakültesi'nin şehre olan katkısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Rektör Şahin, bunun iki önemli ayağı olduğu söyledi. İlkinin şehirdeki sağlık hizmetleri olduğuna vurgu yapan Şahin, “Bu konuda yaşanan gelişmeler kamuoyunca da yakından takip ediliyor. Hastanede hizmet veren akademisyen sayısı ve ameliyat çeşitliliği artıyor, sağlık hizmetine erişim için şehir dışına gitme zorunluluğu azalıyor, insanlarımız bulundukları yerde farklı sağlık hizmetlerine erişebiliyor Konunun ikinci önemli boyutu ise akademik olarak uzman yetiştirme sürecinin başlaması ve hızla ilerlemesi. Gelecekte tıp öğrencilerini yetiştirecek olan kadro da ASÜ Tıp Fakültesi çatısı altında yetişiyor” dedi.

Rektör Şahin, yeni asistan alım sürecinin şehre ve üniversiteye hayırlı olması dileklerinde bulundu ve bu husustaki tüm süreçleri dikkatle takip ettiklerini söyledi.