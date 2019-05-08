Tuz Gölü'ndeki doğalgaz yeraltı depolama tesisinde kapasite artıyor

Geçen seneye oranla bu sene mevcut depolama tesisindeki dolum oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarken, yeni yapılacak olan depolama tesisi ile toplamda 5.4 milyar metreküplük bir depolama tesisi olacak.

Geçtiğimiz yıl Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisinin yeni fazları için Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalanırken, bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Tesisin kapasitesinin yoğun bir çalışma ile kademeli olarak artırılarak 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Tuz Gölü Depolama Tesisinin kapasitesinin artması ve Silivri Doğalgaz Depolama Tesisindeki genişleme ile birlikte Türkiye, 10 milyar metreküplük depolama hedefine de ulaşacak.

Tuzlar eritilerek suni mağaralar oluşturuldu

Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde kurulu bulunan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesinde yapılan çalışmalarda, yerin 600-700 metre altında başlayan ve kalınlığı ortalama bin 500 metre olan tuz tabakasında yaklaşık bin 100 - bin 500 metre arası derinliklerde açılmakta olan kuyulara tatlı su basılarak tuzun çözünmesi sağlanıyor. Tesisin yer altındaki depolarını açmak için kullanılan su Hirfanlı Barajı'ndan getiriliyor. Boru hattıyla kuyulara gelen su bin 450 metre derinlikteki tuz tabakasını eritme işleminde kullanıldıktan sonra, tuz oranı Tuz Gölü ile aynı seviyeye getirilerek göle bırakılıyor. Tesis, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arası olan toplam 12 kavernadan (suni mağara) oluşuyor. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1,2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 40 milyon metreküp gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecek.

İkinci depolama tesisinin ihalesi tamamlandı

İlk olarak yapılan ve şuan yüzde 50 civarında doluma ulaşan 1 milyar metreküp hacmindeki doğalgaz depolama tesisine ek olarak ihaleye çıkarılan 4 milyar metreküplük depolama tesisinin ihalesi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İhalesi tamamlanan ikinci depolama tesisinin çalışmalarının önümüzdeki aylarda başlayacağı öğrenilirken, toplamda 5.4 milyar metreküplük bir depolama tesisi olacak. Depolama ve yapım çalışmalarının hızla devam ettiği Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisinde, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) çalışanı ve çoğunluğu Çinli firma çalışanı olmak üzere yaklaşık 200 personel çalışıyor.

Güneş enerjili elektrik üretim tesisi kuruluyor

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisinin en önemli kaynaklarından olan enerji kaynağı kapsamında daha verimli, daha temiz ve daha ekonomik elektrik üretimi için tesis kurulum çalışmaları da başlatıldı. Güneş enerjili elektrik üretim tesisi kurulum çalışmaları hızla devam ederken, önümüzdeki aylarda bu tesisin de faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi bölgesinde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.