Uluslararası kongrede dijital çağda eğitim tartışılıyor

Dr. Yusuf Şahin, modern dönemle beraber eğitimin kitleselleşmesi açısından inanılmaz gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Sekizincisi bu yıl gerçekleştirilen “International Eurasian Educational Research Congress” (Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi) başladı. Çevrim içi kongrenin açılış töreninde konuşan Rektör Şahin, eğitimin çok daha geniş kitlelere, çok daha hızlı şekilde eriştiği bir sürecin yaşandığını kaydetti. Eğitimin kitleselleşmesi açısından inanılmaz gelişmeler kaydedildiğini ve bu gelişmelerin okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeylerinin tümünde yaşandığını vurgulayan Prof. Şahin, Fizikçi Richard Feynman'la gerçekleştirilen bir röportaja atıf yaptı. Feynman'ın, kendisine sorulan ‘Başarınızın ardında yatan sır nedir?' sorusuna, ‘Babam bana her şeye yeniden bakmayı öğretti' şeklinde cevap verdiğini ileten Şahin, “Röportajın devamında ise Feynman iki çocuğuyla olan ilişkisini anlatır ve iki çocuğu eğitmenin bir tek yolu olduğunu söylemenin mümkün olmadığına dikkat çeker. Uzaktan eğitimin -büyük bir kolaylık sağlamanın yanı sıra- bireysel farklılıkları törpüleyen bir tarafı da var. Dijital çağda eğitimden bahsettiğimiz bir dönemde bu hususa ayrıca dikkat çekmek gerekir kanaatindeyiz” dedi.

Açılış programının ardından Prof. Şahin'in moderasyonunda “Dijital Çağda Üniversiteleri Yönetmek” konulu Rektörler Paneli yapıldı. Bu yılki teması “Dijital Çağda Eğitim: Öğrenme, Öğretme ve Araştırma” olarak belirlenen ve ASÜ ile Anı Yayıncılık iş birliğiyle düzenlenen Kongre 10 Temmuz'a kadar sürecek.