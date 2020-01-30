Üreticilere maaş artı sigortalı eğitim

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 4 kurum arasında imzalanan protokol ile tarım ve hayvancılık sektöründeki üreticilere maaş artı sigortalı ve sertifikalı eğitim verilecek.

Tarım ve hayvancılığın son derece önemli ve verimli olduğu Aksaray'da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında kalitenin artırılması, verimliliğin artırılması ve üreticilerin kazanması amaçlı eğitim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründe hizmet veren üreticilere açılan kurslarla eğitimler verilecek. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Ziraat Odası Başkanlığı Veteriner ekipleri tarafından verilecek eğitimlerde eğitim alan üreticilere İŞKUR tarafından günlük 30 TL para ödenecek. Ayrıca eğitim alan üreticiler sigortalanacak ve sonunda Tarım ve Orman Bakanlığında hibe ve destek almasını sağlayacak olan sertifikalar verilecek. Eğitimler, arı yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, sürü yönetimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süt üretimi, süt hijyeni, süt sığırı yetiştiriciliği, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği gibi alanlarda eğitimler verilecek. 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar Aksaray'da 5 bin üreticiye eğitim verilirken, bunun 2 katına çıkarılması hedefleniyor.

“Günlük 30 TL cep harçlığı, sigorta artı sertifika”

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, eğitim alan üreticilere hem cep harçlığı verileceğini hem de sigortalanacaklarını belirterek, “Daha nitelikli tarımsal faaliyetlerin gerçekleşmesi, hiç şüphesiz ki tarımdaki insan kaynakları varlığının iyi planlanması neticesinde gerçekleşecektir. Bu doğrultuda Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, İŞKUR, Ziraat Odamız ile iş birliği içinde özellikle kırsal alanda yaşayan dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan hem kadınlara hem de gençlere yönelik mesleki becerilerinin artırılması, girişimci yönlerinin kazandırılması ve istihdama dahil edilmesi amacıyla gençlerimizin ve kadınlarımızın eğitimlerini önemseyen bir protokole bugün imza atıyoruz. Katılan kursiyerlerimize İŞKUR olarak günlük 30 TL cep harçlığı ile iş kazası ve meslek hastalığı genel sağlık sigortası yapılacak. Bir taraftan mesleki deneyim kazanacaklar, bir taraftan da cep harçlığı ve sigortaları olacak. Ayrıca sertifikalandırılacaklar” diye konuştu.

“387 kursta 5 bin kişiye eğitimler verildi”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 5 yılda 5 bin üreticiye eğitim verildiğini belirterek, “Bakanlığımızın “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yöneticisi Benim” projeleri kapsamında 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzalamış olduğu protokol kapsamında tarımsal üretim yapan çiftçilerimize kurslar açmaktayız. Buradaki amacımız şu, çiftçilerimize bu kurslar sonucunda hem üretimlerini artırmak, hem destek sağlamak ve aynı zamanda da gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 387 kursta 5 bin kişiye eğitim verip belgelendirdik. Bu belgelerle çiftçilerimiz hem projelere başvurarak artı puan alıyorlar, hem de desteklemelere başvurabiliyorlar. İnşallah protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tarım ve hayvancılıkta eğitimle kalite ve verimlilik arttı”

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, eğitimlerin son derece önemli olduğunu belirterek, eğitimin verimliliği ve kaliteyi artırdığını söyledi. Başkan Koçak, “Üreticilerimizin daha kaliteli, daha verimli sahada çalışma yapabilmesi için teknik bilgi vereceğiz. Bunun da ülke tarımına ciddi şekilde katkı sağlayacağına inandığımız için biz Aksaray olarak her zaman eğitime önem veriyoruz. Geleceğimiz için de eğitimleri sürdüreceğiz. Eğitim, tarım ve hayvancılıkta verimliliği ciddi şekilde artırıyor. Son yıllarda verdiğimiz eğitim ile birlikte Aksaray tarım ve hayvancılıkta ciddi şekilde ilerlemiştir. Türkiye ortalamasında da en üst düzeye çıkmıştır” dedi.

“Eğitim alan üreteci sayısını ikiye katlayacağız”

Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise, “Bir protokol neticesinde tarım ve hayvancılıkta çalışanlarımızın daha nitelikli hale getirilmesi için yaptığımız protokol ile inşallah hem çalışanlarımızın eğitimlerine katkı sunacağız, hem de İŞKUR vasıtası ile bunlara bir maddi destek sağlayacağız. 2014 yılında imzalanan protokol ile yaklaşık 5 bin kişi sertifika aldı. İnşallah biz bunu ikiye katlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 4 kurum arasındaki protokol imzalandı. Önümüzdeki haftalarda eğitim kurslarının açılarak eğitimlerin başlaması planlanıyor.