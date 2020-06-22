Uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalandı

Aksaray'da metruk binada uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Taşpazar Mahallesi'nde metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri kontrol için metruk bir binanın bahçesine girdi. Burada inceleme yaparken bir şahsı gören bekçiler, şahsı kaçmak isterken yakaladı. Ayakta durmakta güçlük çeken Atilla K.'nın (36) üzerinden bir miktar uyuşturucu metamfetamin maddesi çıktı. Bekçilere direnen şüpheli, bekçilerin olay yerine takviye istemesi üzerine gelen polis ekipleriyle birlikte gözaltına alındı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.