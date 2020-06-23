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Uyuşturucu suçundan aranan şahsı bekçiler yakaladı

Aksaray’da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan şüpheli bekçilerin yaptığı duyarlı çalışma sonucu yakalandı.

Aksaray'da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan şüpheli bekçilerin yaptığı duyarlı çalışma sonucu yakalandı.


Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Çarşamba Pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kimlik kontrolünde şahsın Mehmet A. (25) olduğunu belirlerken, yaptıkları GBT sorgulamasında şahsın uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. Bunun üzerine bekçiler şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleriyle birlikte Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolüne getirilen zanlı burada yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs hastanede kedisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret ederek tepki gösterdi.

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