Uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Aksaray'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, işyerine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşyerindeki aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı mülki sınırları içerisinde bulunan bir işyerinde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işyerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen edilen B.A.G. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin işyeri ve çevresinde yapılan takibin ardından yeterli bulgu ve delile ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri belirtilen işyerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanırken, şahsın üzerinde ve işyeri içinde yapılan aramada, 8 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kama bıçağı ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.