Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını: 3 gözaltı

Aksaray’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 30 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca, ele geçirildi.
Aksaray'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 30 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca, ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların izini süren jandarma ekipleri 3 şüpheliyi tespit ederek teknik ve fiziksel takip başlattı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada 30 gram metamfetamin. 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca fişeği ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.