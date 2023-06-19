Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını: 4 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 4 şahsı gözaltını aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şahısların ikametlerini tespit etti. Ardından 2 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. 4 ayrı ikamete eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken evlerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 gram metamfetamin, 3 gram sentetik cannabinoid bonzai, 2 gram eroin, 2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.