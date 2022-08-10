İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ticaretinden aranan 2 şahıs yakalandı

Aksaray’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve haklarında 5’er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalandı.

Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 2 şahsın peşine düştü. Jandarma ekipleri, önceden de uyuşturucu ticaretinden aranmaları olan ve haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ali G. (31) ve Tunahan S. (34) isimli şahısları takibe aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 2 şahıs Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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