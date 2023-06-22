Uyuşturucu ve hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

Aksaray'da “uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak ve hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sorumluluk alanında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirdiği V.Y. isimli şahsın “uyuşturucu/uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak ve hırsızlık” suçlarından arandığını ve hakkında 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli V.Y., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmada işlemleri tamamlanan V.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.