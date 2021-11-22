Uyuyan eşini bıçakladı, bıçağın kırılan parçası göğsünde kaldı

Aksaray'da 65 yaşındaki bir adam, uyuyan eşini 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklama anında kırılan bıçağın bir kısmı kadının göğsünde kaldı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesindeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan U., uzun süredir kavga edip tartıştığı eşi Sevgül U.'yu uyuduğu sırada bıçakladı. Kolundan ve göğsünden aldığı 4 ayrı bıçak darbesi ile ağır yaralanan kadının yardımına çığlıkları duyan komşuları yetişti. Komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Bıçağın bir kısmının göğsünde kırılarak kaldığı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheli kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.