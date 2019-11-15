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Vali Ali Mantı esnaf ziyaretinde bulundu

Aksaray Valisi Ali Mantı, merkezde bulunan esnaflara ziyarette bulunarak sohbet etti.


Aksaray Valisi Ali Mantı, merkezde bulunan esnafları ziyaret ederek işleri hakkında bilgiler aldı. Vali Mantı, beraberinde Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte çarşı esnaflarını ziyaret etti. Esnaflarla selamlaşarak bir süre sohbet eden Vali Ali Mantı, esnaflara kolaylıklar dileyerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Vali Ali Mantı cadde üzerinde karşılaştığı öğrenci grubu ile bir süre sohbet ederek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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