Vali Ali Mantı: “Muhtar genel idarenin taşradaki en uç irtibat noktasıdır”

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda merkeze bağlı köylerin ve mahalle muhtarlarına hitap eden Vali Ali Mantı, seçilen bütün muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Muhtarlığın önemine vurgu yapan Vali Ali Mantı, muhtarların vatandaşla devlet arasındaki irtibatı sağladığını belirterek, “Muhtarlık merkezi ve genel idarenin taşradaki en uç irtibat noktasıdır. Muhtarlarımızın bir görevi de mahallede, köyde hakemliktir. Köyümüzde mahallemizde meydana gelecek hadiseleri düzen ve nizamın oluşması için gerekli mecralara iletmek zorundadır. Kamu görevlileriyle iletişimimizi iyi sürdürmeliyiz. Muhtarlarımız köyde söz sahibidir” dedi, Düzenlenen toplantıda muhtarlara görev, yetki ve sorumluluklarının anlatılacağını ifade eden Vali Ali Mantı, “Muhtarlarımız muhtarlıklarımız öncelikle devletimizin birliği, bütünlüğü kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından kaynaşma ve dayanışma açısından birliğimizin beraberliğim ve tatlı bir seda bırakabilmektir. Bizlere düşen doğru ve iyi işler yapabilmektir” diye konuştu.