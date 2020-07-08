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Vali Aydoğdu çöken inşaatta yaralanan işçileri ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu çöken inşaatta yaralanan işçileri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Aksaray'da akşam saatlerinde 2 katlı inşaatın 2. katının orta kısmında meydana gelen çökme sonucu enkaz altında kalarak yaralanan ve ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı inşaat işçilerini ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu işçilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastanede İl Sağlık Müdürü ve sağlıkçılardan yaralı işçiler hakkında bilgiler alan Vali Aydoğdu, inşaat yetkililerine de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaralı işçilerin ziyaretinin ardından hastanede bulunan hasta ve yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Aydoğdu, bir süre hastanede incelemelerde bulundu.

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