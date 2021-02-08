Vali Aydoğdu Hasandağı'na “Yunus Emre Zirve Tırmanışı” gerçekleştirdi

Ünlü Türk Mutasavvıfı ve Halk Şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle 2021 yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınmasının ardından Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu “Hasandağı Yunus Emre Zirve Tırmanışı” gerçekleştirdi.

İstanbul ve Ankara'dan ünlü fenomenler ve radyo programcılarının katıldığı “Yunus Emre Tırmanışı” 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'nda 25 kişi ile yapıldı. Vali Hamza Aydoğdu Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alındığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelge ile de 2021 yılının Yunus Emre Yılı ve Türkçe Yılı ilan edildiğini söyledi. Yunus Emre'nin her yıl Aksaray'ın Ortaköy İlçesi Sarıkaraman Köyü'ndeki türbesinde düzenlenen etkinliklerle anıldığını ifade eden Vali Aydoğdu, 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesinin ardından Aksaray'da farkındalık oluşturmak için yapılan Hasandağı tırmanışını ‘Yunus Emre'ye atfettiklerini söyledi. 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Vali Aydoğdu, “Yunus Emre'nin sınırları aşan, kalıplara sığmayan bir ünü vardır. Ancak, burası onun, dergahına düzgün odunlar taşıyıp Tabduk Emre'den ilim, alıç götürüp Hacı Bektaş'tan hikmet öğrendiği memleketidir. Onu en güzel şekilde yad etmeye ve etkinlikler yapmaya talip ve hazırız. Türkçemizi ve Bizim Yunus'u layığı ile temsil edeceğiz. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası etkinlikler yapacağız. Farkındalık oluşturmak adına Hasan Dağı'na zirve tırmanışı ile start verdik. Sosyal, Kültürel, Edebi, Sportif ve Sanatsal etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

Vali Hamza Aydoğdu, Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, İstanbul ve Ankara'dan tırmanışa katılan ünlü fenomenler ve radyo programcıları, dijital yayıncı Adem Metan, ShiftDelete kurucusu Hakkı Alkan, Grifin medya Fatih Yıldız, Tolga İpeksaç, Mustafa Erdem, Hüseyin Kömekçi, Fenomani Dijital Ajans Başkanı Psg.Eray Efe, Murat Soydan, Odun Herif olarak tanınan fenomen Kadir Doğrubakar, Turkuvaz Radyo Hopdedik Ayhan olarak tanınan Ayhan Güngör, Tv-Radyo Programcısı Umut Öztürk ile güvenli parkurlarıyla dağcılığa meraklı zirve tutkunlarının önemli buluşma noktalarından olan 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasandağı'na Yunus Emre Zirve Tırmanışını gerçekleştirdi.