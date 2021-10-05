Vali Aydoğdu muhtarlarla “Akif” filmini izledi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla yoğun iş temposundan uzaklaşmak ve farkındalık oluşturmak adına sinemada buluşarak İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan “Akif” filmini izledi.

Aksaray'ın çeşitli mahalle ve köylerinde görev yapan muhtarlar Vali Hamza Aydoğdu'nun davetiyle sinemada buluştu. Onlarca muhtarın yoğun iş temposundan uzaklaşması ve birbirleri ile kaynaşmaları açısından farkındalık oluşturmak isteyen Vali Aydoğdu, muhtarlarla birlikte patlamış mısır yiyerek film izledi. İngilizlerin İstanbul'u ele geçirmek ve Kuva-yi Milliye'yi esir almak istediği dönemde İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un mücadelesi ve şiirleri ile Türk toplumunu seferber ettiği hayat hikayesini anlatan, “Akif” isimli filmi izleyen muhtarlar adeta o dönemi yaşadı. İş temposundan uzaklaşan muhtarlar ve Vali Aydoğdu film çıkışında birbirlerine duygularını anlattı.

Aksaray'da toplumun değişik kesimleriyle bir araya gelmeye, bazen iş dışında da böyle farklı bir bakış açısıyla yapılan işlere bakmayı şiar edindik diyen Vali Hamza Aydoğdu, “Bu vesileyle bugünde burada muhtarlarımızla birlikteyiz, onlarda köylerde, kasabalarda, mahallelerde çok yoğun çalışıyorlar. Aslında bence uç beyleri onlar, ellerinden gelen bütün gayret ve çabayı gösteriyorlar. Onlara da bir farkındalık olsun diye Akif filmini burada muhtar dernekleri başkanlarımız, Ziraat Odası Başkanımız, Tarım İl Müdürümüzle beraber izledik. Buradaki amaç şu bazen bu tip etkinliklerde bir araya gelmek işin dışında sohbet etmek, dertleşmek aynı havayı teneffüs etmek bile bir farkındalık oluşturuyor” dedi.

Ziraat Odası Başkanı ve Kazıcıktol köyü Muhtarı Emin Koçak, “Bugün burada tüm köy ve mahalle muhtarlarımızla beraber sayın valimizin başkanlığında Akif filmini izledik. Gerçekten geriye döndük. İstanbul işgal edildiğinde Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı ne zor şartlarda yazdığını gördük. Gerçekten ciddi şekilde etkilendik. Allah atalarımızdan, geçmişlerimizden razı olsun” diye konuştu.

Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Dağ, “Biz Aksaray Merkez mahalle muhtarları olarak, köy muhtarlarıyla birlikte Mehmet Akif Ersoy'un Akif adlı filmini seyrettik. İstiklal Harbinde zor şartlar altında İstiklal Marşının nasıl yazıldığına şahit olduk. Gerçekten çok duygulandık. Bütün arkadaşlarımda aynı hissi taşıdılar. Bu filmi bize izlettiği için sayın valimize teşekkür ederim” dedi.