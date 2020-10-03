İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Aydoğdu, Sultanhanı ilçesinde Covid-19 denetimi yaptı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, Covid-19 salgın tedbirleri denetimleri Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu’nun başkanlığında İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ve denetim ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Covid-19 salgın tedbirleri denetimleri Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ve denetim ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak salgınla mücadelede sürekliliğin önemini belirten Vali Hamza Aydoğdu, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Belediyesi tarafından açılan Millet Kıraathanesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, virüsün kontrol altına alındığını söyledi. Alınan tedbirlere uyulmasının salgının yayılım hızının düşürülmesi ve toplum sağlığının korunmasına büyük fayda sağlayacağını belirten Vali Aydoğdu, bireysel olarak temizlik kurallarına yine en önemlisi maske ve mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.


Alınan tedbirlerle ilgili yapılan denetimlerde vatandaşlarda maske, mesafe bilincinin çok iyi olduğunu gördüklerini kaydeden Vali Aydoğdu, hep birlikte mücadele edilmesinin başarılı sonuçlara ulaştıracağını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.