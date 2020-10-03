Vali Aydoğdu, Sultanhanı ilçesinde Covid-19 denetimi yaptı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, Covid-19 salgın tedbirleri denetimleri Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun başkanlığında İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak, İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ve denetim ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak salgınla mücadelede sürekliliğin önemini belirten Vali Hamza Aydoğdu, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Belediyesi tarafından açılan Millet Kıraathanesinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, virüsün kontrol altına alındığını söyledi. Alınan tedbirlere uyulmasının salgının yayılım hızının düşürülmesi ve toplum sağlığının korunmasına büyük fayda sağlayacağını belirten Vali Aydoğdu, bireysel olarak temizlik kurallarına yine en önemlisi maske ve mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Alınan tedbirlerle ilgili yapılan denetimlerde vatandaşlarda maske, mesafe bilincinin çok iyi olduğunu gördüklerini kaydeden Vali Aydoğdu, hep birlikte mücadele edilmesinin başarılı sonuçlara ulaştıracağını sözlerine ekledi.