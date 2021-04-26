Vali Aydoğdu: “Yunus Emre'nin bu coğrafyada yaşadığını ortaya koyacağız”

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Biz Yunus Emre'nin bu coğrafyada yaşadığını hem bilgi ve belgelerle, hem tarihi kayıtlarla inşallah ortaya koyacağız" dedi.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700.yılı olması nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bu kapsamda Aksaray Valiliği tarafından 15 Temmuz Milli İrade Meydanında, "Bizim Yunus" adlı sergi düzenlendi. Sergide Türk dilinin önemli ismi Yunus Emre'nin portreleri, mum heykelleri, bibloları, kıyafetleri ve Türk Edebiyatına kattığı anlamlı şiirleri sergilendi. Sergide Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından vatandaşlara içerisinde Yunus Emre'nin farklı şiirlerinin olduğu ahşap kutu dağıtıldı. “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt içinde ve dışında yapılacak etkinlikler arasında yer alan Bizim Yunus Sergisi vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı sergiye Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

Sergide bir konuşma yapan Vali Aydoğdu, "Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle 2021 yılı UNESCO'nun da belirlediği sevgi yılı, Türkçe yılı ve Yunus Emre yılı oldu. Şu anda Yunus Emre Türbemiz aslına uygun olarak restore ediliyor. Biz Yunus Emre'nin bu coğrafyada yaşadığını hem bilgi ve belgelerle, hem tarihi kayıtlarla inşallah ortaya koyacağız. Biz tarihi değerlerimize, Aksaray'ımıza, kültürümüze, medeniyetimize ne kadar sahip çıkarsak, ne kadar onları değerli kılarsak, dışarıdaki vatandaşlarımızı da o kadar ikna edebiliriz” dedi.