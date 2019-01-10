Vali Mantı, gazetecilerle bir araya geldi

Aksaray Valisi Ali Mantı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerle bir araya gelerek, “Davetimize katılan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor hayırlı, doğru ve faydalı işler yapmanızı diliyorum" dedi.

Vali Mantı, "Aksaray'da göreve başlayalı yaklaşık olarak 2 ay oldu. Aksaray sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında olmak üzere muadillerine göre oldukça iyi bir noktada. Hala da dışarıdan Aksaray'a yatırım yapmak için gelen ve bizlere ulaşan insanlar oluyor. Bu Anadolu şehirleri için olumlu ve güzel bir olay. Bizler birlik olarak fikirlerimizi kolektif şuurumuzu bir araya getirdiğimiz zaman Aksaray'da daha güzel daha iyi şeyler olacağını ve bundan sonra da şimdiye kadar tüm görev yapan arkadaşlarımız gerek basın camiasında gerek bizim camiamızda gerekse diğer camialarda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde Aksaray'da görevde kaldığımız süre içerisinde elimizden geldiği kadar, kanunların ve devletimizin bize verdiği yetkilerle içerisinde bulunduğumuz toplumun güzelliklerini arttırmak doğru iyi ve faydalı işler yapabilmek, huzur ve sükunu sağlayabilmek, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve genel ahlakın korunması hususunda tüm kurum ve kuruluşlarımızla halkımızla beraber enerjimizi doğru ve dürüst kullanarak inşallah Aksaray'a hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu hizmetler içerisinde de en büyük bizlerin teşvikisi yardımcısı ve bu yapılan işleri topluma mal eden kesim olarak gazetecilerimiz yanımızda olacak. Bu nedenle yoğun emek vererek özverili şekilde çalışan gazetecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.