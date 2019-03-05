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Vali Mantı Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu

Aksaray Valisi Ali Mantı yetişkin Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Aksaray Valisi Ali Mantı yetişkin Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.


Kuran kursunda sınıfları gezen Vali Mantı, öğrencilerle sohbet etti. Vali Mantı, İl Müftüsü Cemaleddin Bal ve görevli öğretmenlerden bilgi aldı. Çocuk sınıflarında bir süre sohbet ettiği çocuklardan öğrendikleri duaları dinleyen Vali Mantı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Yetişkin kurslarına katılan kursiyerleri sınıflarında ziyaret eden Vali Mantı tebrik ettiği kursiyerlere başarılar diledi.

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