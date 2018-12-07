Vali Mantı Ortaköy, Ağaçören, Sarıyahşi ilçelerinde incelemelerde bulundu

Aksaray Valisi Ali Mantı, sorun ve ihtiyaçları tespiti, ilçelerin genel durumu hakkında bilgi almak için sürdürdüğü ziyaretleri kapsamında Ortaköy, Ağaçören, Sarıyahşi ilçelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlçelerde ilk olarak kaymakamları ziyaret eden Vali Mantı, ilçe protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Ali Mantı, ilçe hakkında Kaymakamlardan genel durum hakkında bilgi aldı.

Vali Ali Mantı, birlik ve beraberlik içerisinde iyi şeyler için çalışacaklarını belirterek, “Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerin yürütülmesinde görev alan Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerimize ve Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. İmkanlarımızı geliştirerek vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz” dedi.