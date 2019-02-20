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Vali Mantı tarım ve hayvancılık hakkında bilgiler aldı

Aksaray Valisi Ali Mantı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Mantı, Aksaray ekonomisinin sanayi ile olduğu kadar tarım ve hayvancılıkta da ciddi potansiyele sahip olduğunu söyledi. Tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Vali Mantı, birlik çalışmaları hakkında da Başkan Kayan'dan bilgiler aldı.


Başkan Bekir Kayan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aksaray'da tarım ve hayvancılığın vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirterek kentin nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını kaydetti. Kayan, tarım üretiminde ve hayvansal üretimde Aksaray'ın Türkiye bazında hem kalite, hem de üretim anlamında ciddi bir yere sahip olduğunu belirterek, birlik olarak üyelere her daim destek olduklarını ve üretimi, kaliteyi artırmak için çalıştıklarını söyledi.

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