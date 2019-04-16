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Vali Mantı: “Trafik denetimleri artacak”

Aksaray Valisi Ali Mantı, trafik kazalarının önlenmesi can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında denetimlerin arttıracağını söyledi.


1 Nisan tarihinden itibaren Aksaray'da yaşanan trafik kazası sayısındaki artışa dikkat çeken Vali Ali Mantı, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği 137 vatandaşın yaralandığı kazalar karşısında vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Havaların ısınması ile trafik akışı ve meydana gelen kaza sayısının artığını ifade eden Vali Ali Mantı, “1-15 Nisan tarihleri arasındaki verilere bakıldığında trafik kazalarında ciddi oranda artış yaşandığı görülüyor. 15 günde 112 Acil Servise 92 trafik kazası bildirilmiş, bu kazalarda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 137 vatandaşımızda yaralanmıştır. Bütün sürücüleri ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen biraz dikkat diyoruz” dedi.


Sürücülerden ve yayalardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Ali Mantı, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için trafik ekiplerinin denetim uygulamaları arttıracağını belirtti.

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