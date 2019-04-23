Vali Mantı ve Başkan Dinçer esnafları ziyaret etti

Ali Mantı, Aksaray'ı tanıdıkça eksiklik ve ihtiyaçlarını görüp halk ve bürokrasi ile birlikte yasaların ve devletin verdiği yetkiler çerçevesinde Aksaray'a doğru ve hayırlı hizmetler yapmak istediklerini söyledi.

Her zaman esnafların yanında olan Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, “Esnaf, bir şehrin ekonomik refah ve huzur içerisinde yaşamasının teminatıdır. Lokalde ekonomiyi canlandıran temel yapı taşıdır. Biz meseleye böyle bakıyoruz ve esnafın derdini derdimiz biliyoruz, her fırsatta onların yanında olduğumuzun altını çiziyoruz” dedi.

Esnaflarla birebir görüşen ve sorun ve talepleri yerinde dinleyen Vali Mantı ve Başkan Dinçer, Türkiye genelinde ve Aksaray'da hükümet politikalarının son derece verimli ve hızla ilerlediğini belirterek, çalışmaların hız kesmeden devam edileceğine vurgu yaptı.